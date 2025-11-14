玛拉拉·尤萨夫扎伊在加州大学戴维斯分校活动门票迅速售罄

最年轻的诺贝尔和平奖得主兼教育活动家将与校长加里·梅一同登台演讲

作者：Rachel Tran — campus@theaggie.org

翻译者：Yilan Li

巴基斯坦著名教育活动家玛拉拉·尤萨夫扎伊（Malala Yousafzai）将于11月18日来到加州大学戴维斯分校，与校长加里·梅（Gary May）对谈。此次活动是校长系列讲座（Chancellor’s Colloquium）的一部分，门票在10月3日——也就是开放售票的第一天——便全部售罄。

众所周知马拉拉是史上最年轻的诺贝尔和平奖得主，于2014年以17岁的年龄获奖。她在11岁时便开始了她的维权之路，通过博客记录自己在塔利班统治下的生活。2012年，她在巴基斯坦斯瓦特地区乘坐校车时被塔利班枪击头部左侧。康复后，她继续投身教育倡导事业，积极分享自己的经历，撰写书籍、参与纪录片制作，并在世界各地发表演讲。

“亲爱的兄弟姐妹们，我并不反对任何人，”尤萨夫扎伊在2013年的联合国青年大会上表示，“我今天站在这里，并不是要对塔利班或任何恐怖组织进行个人报复，而是为了为每个孩子的受教育权利发声。”

尤萨夫扎伊于2013年出版的《我是玛拉拉》（I Am Malala）成为国际畅销书；她的最新回忆录《Finding My Way》已于10月21日出版。

蒙达维表演艺术中心执行主任杰里米·甘特（Jeremy Ganter）在接受《The California Aggie》采访时表示，能在校园内主办尤萨夫扎伊的演讲是一种荣幸。

“玛拉拉·尤萨夫扎伊激励了全世界数以百万计的人，”甘特在邮件中写道，“她在巴基斯坦为女童、妇女、教育与人权进行的无畏倡导让她身陷危险，但她从未退缩。”

目前活动已达到满员，但蒙达维中心售票处表示，若有空座出现，可能会重新开放部分票源。

“这场活动是蒙达维中心售票速度最快的活动之一，我们非常高兴看到如此多的学生、教职员工及社区成员对玛拉拉·尤萨夫扎伊与加里·S·梅校长的对谈表现出浓厚兴趣，”蒙达维中心市场与传播总监鲁本·格林沃尔德（Reuben Greenwald）在邮件中说道。

此次活动是本学年校长系列讲座的首场活动。此前的嘉宾包括女子篮球联盟（WNBA）球员布兰妮·格里纳（Brittney Griner）以及旧金山前市长伦敦·布里德（London Breed）。

“玛拉拉是全球最伟大的人权捍卫者之一，她深知教育对于提升人类的重要价值，”甘特说，“我们非常期待在加州大学戴维斯分校欢迎她的到来，聆听她的人生故事与她对推动教育与人权事业的思考。”

