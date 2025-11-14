CoHo 月度特饮的花絮故事

“我们为咖啡制作感到非常自豪”

作者： AALIYAH ESPAÑOL-RIVAS — campus@aggie.org

翻译者：Yilan Li

当每次大三物理专业的学生 Dhiren Kattula 走进 ASUCD 咖啡馆（CoHo）时，他总会看看当月的限定饮品。

“我通常会点双份的卡布奇诺。虽然我不常点限定饮品，但是我会好奇他们都会提供什么。”

并不是只有Kattula 这一位顾客注意到了CoHo 每月提供的限定饮品。每月特饮在 Swirlz Bakery 和 CoHo 南馆这两个地点供应，通常会根据不同的季节，节日，以及流行趋势而变化。

过去的每月限定饮品涵盖了不同的节日与季节主题，从秋季的南瓜香料拿铁、冬季的糖果手杖摩卡，到情人节的草莓抹茶拿铁。

CoHo 学生经理、遗传学与基因组学专业四年级学生 Jonathan Mendez 表示，每月的新品灵感都来自学生员工的提议。

“每个月度的限定饮品菜单都是通过所有学生经理以及所有在这里工作的员工之间的合作，”Mendez 说。“有时候是我自己的想法，有时候是别人给我提议。我会参考当下流行的口味、我个人喜欢的饮品，同时也会留意趋势。”

确定想法后，Mendez 会查看 CoHo 的现有库存，在充分利用资源的同时尝试创造新饮品。

“我也尽量让制作过程更有资源意识，” 他补充说。 “当然，我们也有机会引入其他产品，但如果能用上现有的原料，也能体现 戴维斯一直强调的可持续理念。”

在经过多次试验和调整之后，Mendez 会让他人试喝并收集反馈。根据意见，饮品可能会被改良，或直接准备上架。

“当我有一个觉得可行的配方时，我会制作饮品，然后交给学生经理们试喝，”Mendez 说。“这感觉就像是一个小化学家，在酿制魔药一样。”

据 Mendez 介绍，以前每月特饮多为间歇性推出，直到 2024-2025 学年才成为持续的营销活动。为了能持续推出新饮品，Swirlz 团队提前整理好了每个月的饮料清单，而不是每月临时决定。

第三年社区与区域发展专业学生 Stella Baum 是每月特饮活动的粉丝，但是Baum希望能有更多学生能够为这个菜单提供意见。

“如果能有一份电子报章可以允许学生提出想要的饮品，那会很棒，”Baum 说。“又或者即便只是提供几个选项让学生投票，也会感觉更民主，也更能反映学生群体的喜好。”

虽然月度特饮只会存在短期，但学生们仍可以期待一些喜爱的饮品作为季节性特饮回归。

2024 年 10 月的月度特饮是南瓜派茶（pumpkin pie chai）。配上“CoHomeade”南瓜冷泡沫，很快成为人气饮品，并在今年秋季学期再次作为季节性特饮回归，从 9 月供应至 10 月底。

“南瓜冷泡沫今年非常受欢迎——明年可能还会回归，”Mendez 说。

学生可以在 Memorial Union 的 Swirlz 或 Student Community Center 的 CoHo 南馆找到是十一月的限定饮品——石榴冷泡沫茶（chai with pomegranate cold foam）。

“我们为咖啡制作感到非常自豪，”Mendez 说。

Mendez 鼓励 CoHo 顾客对这些特饮以及其他 CoHo 产品提供反馈，可通过电子邮件联系前台总经理 Levi Menovske：lsmenovske@ucdavis.edu.

撰稿: Aaliyah Español-Rivas — campus@theaggie.org