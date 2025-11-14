Las entradas para el evento de Malala Yousafzai en UC Davis se agotan rápidamente

La ganadora más joven del Premio Nobel de la Paz y activista por la educación visitará la universidad para conversar con el rector Gary May

Escrito por: RACHEL TRAN — campus@theaggie.org

Traducido por: HELEN AGUIRRE GAMARRA

Malala Yousafzai, la reconocida activista paquistaní en favor de la educación, visitará la Universidad de California, Davis, para dialogar con el rector Gary May. Las entradas para el evento, el cual forma parte de la serie Coloquios del Rector (Chancellor ‘s Colloquium), se agotaron el 3 de octubre — el mismo día que salió a la venta para el público.

Yousafzai es la ganadora más joven del Premio Nobel de la Paz, reconocimiento que recibió en 2024 a los 17 años de edad. Yousafzai empezó su activismo a los 11 años, escribiendo un blog acerca de su vida bajo el régimen talibán. En 2012, fue víctima de un disparo en el lado izquierdo de la cabeza por parte de los talibanes cuando se encontraba en el autobús escolar en el distrito de Swat. Después de recuperarse, continuó su activismo y ha estado constantemente involucrada en compartir su historia, escribir libros, colaborar en la producción de películas y hablar en eventos alrededor del mundo.

“Queridos hermanas y hermanos, no estoy en contra de nadie,” declaró Yousafzai durante la Asamblea Juvenil de las Naciones Unidas en 2013. “Tampoco estoy aquí para hablar en términos de venganza personal contra los talibanes o cualquier otro grupo terrorista. Estoy aquí para hablar en nombre del derecho a la educación de todos los niños”

El libro de Yousafzai, publicado el 2013, “Yo soy Malala” fue un éxito internacional; su más reciente autobiografía, titulada “Finding My Way”, fue publicada el 21 de octubre.

El director ejecutivo del Mondavi Center for the Performing Arts, Jeremy Ganter, expresó a The California Aggie que se siente honrado de poder recibir a Yousafzai en la universidad.

“Malala Yousafzai ha sido una gran inspiración para millones de personas alrededor del mundo”, escribió Ganter por correo. “Su valiente lucha por los derechos de las niñas, mujeres, educación y derechos humanos en Pakistán la puso en un gran riesgo personal, pero nunca se ha rendido.”

El evento se encuentra al límite de su capacidad, pero la taquilla del Mondavi Center podría liberar más entradas si quedan asientos disponibles.

“Fue uno de los eventos más vendidos por el Mondavi Center y estamos emocionados de ver tantos estudiantes, personal, facultad y miembros de la comunidad mostrar un gran interés por ver el diálogo de Malala Yousafzai con el rector Gary S. May,” mencionó el director de Marketing y Comunicaciones del Mondavi Center por correo.

El evento es el primero del año dentro de la serie Chancellor ‘s Colloquium — un ciclo de charlas organizado por el rector Gary May. Entre los invitados anteriores se encuentran Brittney Griner, jugadora de la Asociación Nacional de Baloncesto Femenino (WNBA) y London Breed, ex alcaldesa de San Francisco.

“Malala es una de las más grandes defensoras de los derechos humanos y del poder de la educación para transformar la humanidad,” afirmó Ganter. “Estamos muy emocionados de darle la bienvenida a [Yousafzai] a UC Davis y escuchar su historia y sus reflexiones sobre cómo seguir promoviendo las causas por las cuales [ella] ha dedicado su vida.

