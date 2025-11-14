Conoce la bebida del mes del CoHo

Explorando el proceso detrás de las bebidas populares de tiempo limitado

Por AALIYAH ESPAÑOL-RIVAS — campus@aggie.org

Cuando Yeyoung Kim, estudiante de cuarto año de desarrollo humano y supervisora de La Casa de Café de ASUCD (CoHo), ficha su entrada y ve una nueva receta anunciada en la barra de café, sabe que ha iniciado un nuevo mes.

“Me encanta preparar la bebida del mes porque siempre hay algo nuevo que esperar– es una manera emocionante de comenzar cada mes.”

Kim es solo una de las muchas baristas que ayudan a crear las bebidas temporales de CoHo. Las bebidas, disponibles en la Panadería Swirlz y en el local CoHo Sur, reflejan el cambio climático, los días festivos o las modas del tiempo.

Las bebidas disponibles anteriormente incluyen, la favorita del otoño, pumpkin spice latte, el moca con bastón de caramelo durante el invierno y el matcha con fresa para el Día de San Valentín.

Según Jonathan Mendez, gerente estudiantil de CoHo y estudiante de cuarto año de genética genómica, la bebida del mes es seleccionada por los empleados..

“La creación de las bebidas del mes es más que nada un proceso colaborativo entre todos los gerentes y los empleados que trabajan ahí.” explicó Mendez. “A veces tengo ideas o alguien me propone una idea. Investigo lo que se vende más, lo que he probado y me ha gustado y también tomó en mente lo que está de moda.”

Después de seleccionar una idea, Mendez revisa el inventario de CoHo y lo que tienen disponible para poder aprovechar de sus recursos mientras diseña algo nuevo.

“Trato de ser ingenioso,” comentó Mendez. “Obviamente, tenemos acceso a otros productos y tenemos bebidas que podemos presentar, pero si usamos lo que ya tenemos, reformamos la sostenibilidad que valora UC Davis.

Siguiendo el proceso de prueba y error durante la preparación de una bebida, Mendez se lo presenta a otros gerentes para que lo prueben y den su opinión. Después, la bebida es revisada o aprobada e incluida en el menú.

“Cuando creo que tengo una receta que puede funcionar, la preparo y la comparto con los gerentes estudiantiles,” comentó Mendez. “Es como ser un pequeño químico, […] preparando pociones.”

De acuerdo con Mendez, el especial del mes era ofrecido de manera intermitente en el pasado, y se convirtió en una estrategia constante de promoción durante el año escolar de 2024-2025. Para presentar nuevas bebidas constantemente, el equipo de Swirlz creó una lista de bebidas para cada mes al inicio del año, en lugar de crear una lista cada mes.

Stella Baum, estudiante de tercer año de desarrollo comunitario y regional, es fanática de la promoción de la bebida del mes, pero desea que haya más participación estudiantil..

“Sería genial si hubiera un boletín donde los estudiantes pudieran sugerir bebidas,” comentó Baum. “O si dieran varias opciones para que los estudiantes votarán, se sentiría más democratico y reflectivo del estudiantado.

Aunque las bebidas solo están disponibles por tiempo limitado, los estudiantes pueden esperar que algunas de sus bebidas favoritas regresen como bebidas estacionales.

En Octubre de 2024, la bebida del mes fue un chai de tarta de calabaza, con espuma de calabaza “CoHomeade”. Rápidamente se convirtió en una bebida favorita, y regresó este cuatrimestre de Otoño como una bebida de temporada, disponible desde Septiembre hasta finales de Octubre.

“La espuma fría de calabaza — fue muy popular este año — probablemente regresará el próximo año,” comentó Mendez. “Nos da orgullo nuestro empeño en cada café que preparamos.”

Los estudiantes pueden encontrar la bebida del mes de Noviembre, un chai con espuma fría de granada, en Swirlz ubicada en Memorial Union o en el Café CoHo Sur cerca del Centro de Comunidad Estudiantil. Mendez invita a los clientes de CoHo a compartir comentarios sobre estas bebidas y otras bebidas, contactando al gerente Levi Menovske, al correo electrónico ilsmenovske@ucdavis.edu.

Traduccion por: Hayden Michelle Sanchez-Robles