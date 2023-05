¡Luces, Cámara, Acción! La Sociedad de Cine de Davis permite que los amantes del cine y los cineastas se expresen

Los estudiantes de UC Davis se inspiraron en varias fuentes para hacer películas y contar historias de diferentes géneros

Escrito por Faith Demeulenaere — features@theaggie.org

Traducido por ERICK BARBOSA y PEDRO GARCÍA

La Sociedad de Cine de Davis (DFS) es una organización dirigida por estudiantes que ha causado sensación en el campus y más allá. La presidente del club, Sophie Martinez, estudiante de quinto año en la especialidad de Diseño, dijo que los estudiantes encuentran amigos y salidas creativas a través de DFS.

“Todos están buscando maneras de ayudarse mutuamente en sus proyectos personales y son cineastas extremadamente apasionados”, dijo Martinez. “Creo que DFS tiene que ver con aprender nuevas habilidades cinematográficas y desarrollar grandes historias juntos”.

Según Martinez, este club, que se enfoca en reunir a estudiantes que comparten la pasión por el cine, se ha convertido en un centro para la expresión creativa y la colaboración. A lo largo de los años, la Sociedad de Cine de Davis ha reunido multitud de cineastas y amantes del cine.

“Escribo guiones que siempre reflejan cosas que me suceden, pero que se traducen en personajes mucho más interesantes”, dijo Martinez. “Siempre me inspiran mis amigos y mi familia, quienes tienen un gran impacto en mi vida y, por lo tanto, en mis historias. No me gusta limitar mis escritos a un género específico, pero siempre les agrego comedia”.

Todos los aficionados del cine se inspiran en algunas de sus películas favoritas. Martinez prefiere Memento, Lady Bird, El viaje de Chihiro y Mulán.

“Mis películas favoritas siempre están cambiando, pero estas cuatro son realmente las que me enamoraron del cine”, dijo Martinez. “Mulán y El viaje de Chihiro están bellamente animadas y son muy nostálgicas, ya que crecí viéndolas todos los veranos con mi familia. […] Lady Bird es una película que resonó conmigo porque la vi en un momento en el que yo era muy similar a la protagonista, y Memento fue la primera película que me mostró que las historias pueden ser extrañas, desafiantes y aún así fascinantes”.

Alec Gossage, un estudiante de tercer año con doble especialidad en Cine y Medios Digitales y Comunicación y vicepresidente de la Sociedad de Cine de Davis, dijo que la mayoría de películas que lo inspiraron son alegres.

“Amo las películas divertidas”, dice Gossage. Zoolander, Cars 2 y Shrek 2 definitivamente son algunas de mis favoritas.

Gossage produce principalmente documentales, pero de acuerdo al Discord de la Sociedad de Cine de Davis, hay una multitud de oportunidades en el campus para que los cineastas expresen su creatividad, incluidas las transmisiones deportivas para el Departamento de Atletismo de UC Davis, la dirección creativa para proyectos de posgrado en Arte Dramático y la grabación de anuncios para negocios locales.

Algunos estudiantes optan por desarrollar sus propios cortometrajes independientemente, como Brian Kim, un estudiante de cuarto año con doble especialidad en Cine y Medios Digitales y Comunicación. Kim dijo que ha dirigido algunas películas de suspenso y afirmó que aunque son difíciles de producir, el producto final siempre vale la pena.

Sumeer Malik, un estudiante de cuarto año con doble especialidad en Psicología y Cine y Medios Digitales, dijo que su amor por las películas se extiende más allá de simplemente ser parte del club. Cita películas como Jaws, GoodFellas, Memories of Murder y Seven Samurai como algunas de sus favoritas de todos los tiempos, cada una de las cuales ha dejado un impacto significativo en él como cineasta.

“Creo que estas películas ejemplifican lo que el cine es capaz de provocar”, dice Malik. “Estas películas me han inspirado con su realización cinematográfica y le han dado forma a mi voz como narrador”.

Malik dijo que una de las cosas favoritas que observa en las películas es su poder de unir a la gente.

“Las películas unen a la gente”, dice Malik. “Es solo en esas dos horas en un cuarto oscuro en donde olvidamos nuestra raza y etnia, y estamos en una experiencia comunitaria compartida –eso me da esperanza”.

La Sociedad de Cine de Davis exhibirá su trabajo en su festival anual de cine el 2 de junio en el Museo Manetti Shrem.

