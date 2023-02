La comunidad de Davis muestra apoyo para niñxs transgénero después de un evento local de un autor

La Universidad de Padres de Davis organizó un evento en línea que recibió protesta y reacciones; la comunidad respondió con apoyo para personas de género expansivo

Advertencia de contenido: este artículo contiene discusión sobre la transfobia.

El 11 de enero, La Universidad de Padres de Davis (DPU) por sus siglas en inglés organizó un evento presentado el coautor de “El niñx transgénero,” Rachel Pepper. El libro fue escrito como una guía para padres, familias y educadores quienes están tratando de apoyar y entender los niñxs que son transgénero, no-binarios, no binarias y de género expansivo. El evento fue originalmente programado para llevarse a cabo en persona pero fue cambiado en línea debido a preocupaciones de seguridad.

Jenny Canfield es la copresidenta de la Universidad de Padres de Davis. Ella dijo que la organización, la cual fue fundada hace 14 años, tiene el objetivo de proteger a todos los niñxs y su educación.

“La misión de DPU es otorgar excepcionales lecciones y programación a la comunidad de padres de Davis, cuidadores, maestros y administradores,” Canfield dijo. “Nos esforzamos en ayudar [Asociación de Padres y Maestros] y [Organización de Padres y Maestros] en su misión, inspirando y educando padres, para el bienestar de cada niñx.”

La copresidenta de la Universidad de Padres de Davis, Abby Koenig, discutió como el evento presentado por Rachel Pepper tiene un mensaje importante para los padres. Ella también habló sobre las reacciones que el evento recibió y cómo la comunidad respondió.

“Esperábamos que fuera un tema controversial, porque cualquiera que lea las noticias sabe que el género es un tema delicado, y ha habido una gran cantidad de incomodidades y mucha conversación nacionalmente,” Koenig mencionó. “Había un pequeño grupo de padres, algunos de los cuales no son de nuestro distrito escolar, quienes protestaron por el evento de Rachel Pepper. Pero en general, estamos muy agradecidos que la comunidad de Davis, ha expresado mucho apoyo para Rachel y su mensaje principal acerca del amor y la aceptación para todos los niñxs sin importar su identidad de género.”

Koenig dijo que no estuvo presente para presenciar las noticias por su cuenta, pero escuchó de las reacciones y cómo estas protestas afectaron a los estudiantes y padres.

“Fue muy conmovedor como miembro de la comunidad, y como DJUSD [Distrito Escolar Unificado Conjunto de Davis] padre, leer acerca del impacto que los protestantes tuvieron en los estudiantes de DHS [Escuela Secundaria Superior de Davis],” Koenig dijo. “Yo pienso que puedo hablar por todos los miembros de la comunidad DJUSD, nuestros corazones están con cualquiera de los estudiantes que se sintieron atacados.”

A pesar de estas protestas, Koenig quería enfatizar el apoyo que los padres y la comunidad han demostrado a los niñxs transgénero y hablar acerca de cómo las respuestas de las personas la han inspirado.

“Hemos estado muy inspirados por nuestra comunidad trabajando juntos con personas jóvenes de género expansivo que están constantemente marginalizadas,” Koenig dijo. “Ha sido muy conmovedor mirar tantos padres y educadores de Davis incorporando la hermosa declaración de DJUSD, ‘Todos pertenecemos.’”

En la reunión del 19 de enero de DJUSD, padres, familias y miembros de la comunidad vinieron a mostrar su apoyo para niñxs transgénero, no binarios, y género expansivo. De acuerdo con un video publicado por Coalición Fénix de Davis en Facebook, esos que asistieron tenían anuncios que decían “Davis dice no a transfobia, no odio en nuestro pueblo” y “escuela para todos significa todos.” Otros anuncios incluyeron los colores de la bandera transgenero (azul, blanco y rosa) que decían las palabras, “nosotros existimos.”

Koening habló acerca de cómo ella espera que los niñxs transgénero y no binario en la comunidad sientan apoyo de los que están a su alrededor.

“Espero que cada persona jóven transgénero o no binario que se sintieron atacados por cualquiera de las protestas experimenten la profunda afirmación y afecto de amor y apoyo en la junta escolar,” Koening dijo.

Negocios locales también han mostrado su apoyo para la comunidad transgénero y niñxs en Davis. El Avid Reader llevó a cabo una recaudación de fondos de tres semanas para “The Trevor Project” que terminó después del 14 de febrero. Holly Thompson, directora de eventos para el Avid Reader, explicó a través de correo electrónico como el evento de DPU inspiró la recaudación de fondos.

“Colaboramos con la Universidad de Padres de Davis para vender libros en el sitio en sus eventos,” Thompson dijo. “Pero porque el evento de enero de Rachel Pepper necesitó ser cambiado a un evento virtual (debido a protestas y la seguridad de la comunidad) queríamos sacar lo mejor de la situación donando las ganancias de las ventas a ‘The Trevor Project.’”

“El niñx transgénero” animan a los lectores a educar niñxs transgénero, no binarios y género expansivo y deconstruir nociones previamente sostenidas con el propósito de proteger a todos los niñxs.

“El primer [paso] es explorar a fondo lo que actualmente se sabe y se entiende acerca de género,” el libro menciona. “Una vez que nos eduquemos acerca del pensamiento actual sobre el género, el próximo gran paso es liberarnos de nuestras creencias heredadas, y por eso permitirnos a nosotros mismos mirar el hermoso espectro que es el género.”

