Estudiantes de UC Davis discuten su marca de ropa única, we2cow.

Los fundadores Brianna Romine y Ian Gomez cuentan cómo empieza la compañía, como la dirigen y a dónde está yendo.

By YASMEEN O’BRIEN — features@theaggie.org

Probablemente has visto su icónico diseño de una vaca que adorna el vestuario de estudiantes de Davis y los accesorios en venta en el Davis Street Market (puestos de venta al aire libre) y varias tiendas en el centro de Davis. La marca de prendas we2cow rápidamente ha subido a la fama en Davis y se ha convertido en miembro establecido de la comunidad. Fundada por Brianna Romine y Ian Gomez, la compañía llama la atención con sus productos originales inspirados por Davis.

Su primera inspiración ocurrió en 2021 durante el primer año de Gomez en UC Davis. Comenzó con un simple viaje de compras. Gomez estaba buscando ropa de UC Davis en la tienda de libros pero no encontró nada creativo que tuviera algo más que un emblema clásico. Además, costaban mucho por algo que probablemente no usaría mucho.

En esa época, a Romine por casualidad le habían regalado una máquina de bordado a pesar de no tener experiencia con la artesanía. Poco después de la experiencia que tuvo Gomez en la tienda de libros decidieron dibujar unos diseños de Davis y bordar una sudadera para él.

“La intención solo fue que Ian tuviera una prenda original que realmente le gustara,” dijo Romine, una estudiante de sociología de cuarto año. ”Y para aprovechar mi máquina de bordado.”

La sudadera que bordaron tenía el gráfico de la vaca, diseñado por Gomez. Cuando empezó a usarla por la ciudad, la gente lo halagaba y le preguntaba dónde la había conseguido. Gomez y Romine empezaron a crear prendas con el diseño de la vaca para amigos que lo pedían, pero cuando empezaron la cuenta de Instagram de we2cow y a vender en tiendas locales, la compañía rápidamente ganó popularidad.

Atribuyen una gran parte de su éxito a la “Rifa de San Valentín” donde le pedían a la gente que siguiera ciertas instrucciones para conocer mejor su marca a través de las redes sociales, y la gente se entusiasmaba con la posibilidad de ganar el sorteo.

Esta estrategia les agregó mil seguidores y también aumentó sus pedidos. Romine recuerda que la gente llegaba temprano al Davis Streek Market para reservar un artículo antes de que ella y Gomez pudieran terminar de armar su puesto y colgar sus prendas.

“Había mucha demanda al principio. Era un poco agobiante,” dijo Romine.

Romine se transfirió a UC Davis en el otoño del 2022, entonces al principio ella estaba bordando todo en San Diego—donde ella y Gomez crecieron—y tenía que enviarle la mercancía a Gomez o viajar en avión a Davis con una maleta llena de articulos de we2cow.

Parte de lo que hace que la marca we2cow sea atractiva es la originalidad y la creatividad de sus diseños.

“El 99% del tiempo lo hacíamos nosotros mismos,” dijo Gomez, un estudiante de cuarto año que se especializa en Ingeniería de Sistemas Biológicos, dijo. “Pues, Bri es la que hizo todo. Yo usualmente me encargo del diseño y las redes sociales, y Bri es la que hace todo el trabajo manual.”

A medida que crecía la compañía y tenían que completar 100 o 200 pedidos a la vez, el dúo decidió contratar a alguien que realice los bordados en otro lugar. Gomez explica que es una decisión muy reciente que ahora les permite vender su mercadería en negocios del centro de la ciudad, como la heladería The Davis Creamery y la tienda de libros Avid Reader Bookstore.

“Ian and I, at the beginning of all of this, said: ‘We’re students first before anything,’” Romine said. “So it’s really hard for me to find the time.”

“Ian y yo, al principio de todo esto,pensamos: ‘somos estudiantes antes que nada’”, dijo Romine. “Así que era muy difícil encontrar tiempo.”

Cada sudadera, camiseta y sombrero puede tardar de 40 minutos a una hora cuando Romine los hace ella misma. Recordó un momento estresante cuando vendió sus diseños en el Davis Whole Earth Festival, un festival organizado por UC Davis para la sostenibilidad ambiental.

“Ian would leave from the actual event to come back [to their home] just to make more stuff so we would have enough [to sell].,” Romine said.

“Ian se iba del evento solo para hacer más productos en casa para que tuviéramos lo suficiente para vender”, Romine dijo.

Romine said that in preparation for the event they had three embroidery machines going “24/7” and would run between them alternating items to make sure they were maximizing their time and making the most apparel they could.

Romine dijo que para prepararse para el evento tenían tres máquinas que bordaban por “24/7” y corrían entre ellas alternando los artículos para asegurarse de que estaban aprovechando el tiempo al máximo y haciendo la mayor cantidad de ropa que podían.

Antes de we2cow, la pareja había comenzado una línea de ropa diferente con diseños originales, pero tuvo mucho menos éxito. We2cow les permitió llegar a mucha más gente a través de su arte.

“It felt good to create something that had some sort of impact,” Gomez said.

Romine agreed and furthered his sentiment.

“Fue increíble crear algo que tuviera impacto,” dijo Gomez. Romine estuvo de acuerdo y agregó:

“Principalmente queríamos crear algo que fuera único para Davis, y que realmente nos gustara,” digo Romine. “Esperábamos que a otras personas también les gustara.

“Disfruto cuando la gente se acerca a nosotros y nos dice que realmente les gusta el diseño y nos muestran que hemos tenido un efecto”, dijo Romine.

Agregó que la gente generalmente compra artículos de we2cow para sus seres queridos, especialmente para familiares o amigos en casa porque los diseños representan la cultura de Davis.

Andrew Bass, egresado de UC Davis, agradeció el trabajo duro de la compañía y reconoció la influencia que ha tenido en la universidad y el pueblo.

“We2cow ha tenido un impacto en Davis porque es un ejemplo de la cultura alternativa propia del lugar: ofrece mercancía única hecha por estudiantes,” dice Bass. “Cuando me pongo y veo su mercancía fuera de Davis me da un sentido de orgullo. Ahora vivo en San Francisco y todavía llevo su ropa todo el tiempo.”

Gomez y Romine se van a graduar e irse Davis a finales del 2024. No están seguros si la empresa va a continuar después de que se gradúen.

“De verdad no sabemos qué ocurrirá, pero creo que ambos esperamos que el negocio crezca lo más posible,” dice Romine.

“Creo que estamos limitados porque nuestra línea de productos es específica para Davis,” comenta Gomez.

Más allá de lo que pase en el futuro, we2cow les ha permitido conectarse con otros estudiantes creativos, dejar su marca en los residentes de Davis y ser una parte esencial de la escena artística de la comunidad.

Aquellos que quieran aprender más sobre la marca pueden encontrar we2cow en Davis Street Market los sábados, en su tienda de Etsy, en Davis Creamery y en Avid Reader, o seguir su página de Instagram @we2cow para más información.

Escrito por: Yasmeen O’Brien — features@theaggie.org

Traducido por:

Lilliana Espinoza

Lizbeth Espinoza

Cristal Mora

Lucas Wang