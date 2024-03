Las consecuencias de la marihuana y por qué se consume

La droga más usada para el disfrute y para enfrentar situaciones difíciles puede llevar a problemas cognitivos, problemas para dormir, y otros problemas somáticos

El cannabis, también llamado marihuana, hierba o mota, es la droga ilegal a nivel federal más usada en los Estados Unidos. La marihuana afecta partes del cerebro que controlan el movimiento, la memoria, el aprendizaje y la toma de decisiones. Se la considera una sustancia de Schedule One dentro de la ley de sustancias controladas, ya que tiene un potencial de abuso alto y no está aprobada para el uso médico federal. Actualmente, es legal en 24 estados y en el distrito de Columbia para usos medicinales y recreativos.

Los investigadores de UC Davis Health y los científicos de la Universidad de Washington, encuestaron a adolescentes en un estudio de seis meses de duración publicado en Psychology of Addictive Behavior (La psicología del comportamiento adictivo) con el objetivo de demostrar por qué los jóvenes consumen marihuana.

“El estudio examinó los motivos internos de la marihuana (afrontamiento y placer) mediaban las asociaciones longitudinales entre la demanda, el uso (horas en efecto) y las consecuencias negativas de la marihuana”,” detalla el estudio. “Modelos de mediación revela que los motivos de placer son la razón mediada entre la amplitud y las consecuencias negativas. “Además, los motivos de afrontamiento mediaron la asociación entre la amplitud y las consecuencias negativas.”

Mientras más demanda y deseo sentían los adolescentes por el cannabis, más probabilidades había de que lo utilizaran por placer y como afrontamiento, según los resultados del estudio. Los adolescentes que se encontraban en esta categoría también tenían más probabilidad de consumir mayores cantidades de la droga y sufrir efectos secundarios negativos.

Un estudio que detalla las consecuencias autodeclaradas del consumo de marihuana reveló que los problemas de productividad, de relaciones, de paranoias y de la administración del tiempo eran solo algunos de los problemas que sufrían los consumidores de marihuana.

“Los problemas de sueño, cognición (incluida la atención y la concentración), motivación y los problemas de memoria fueron los efectos negativos de la marihuana que más mencionaba este grupo de jóvenes” según el estudio. “Otros tipos de consecuencias autogeneradas incluyeron la alimentación (por ejemplo comer demasiado), problemas pulmonares o de tos, sentirse antisocial o incomodidad en público, dificultades físicas (por ejemplo, sentirse mareado, enfermo, descoordinado), no cumplir con obligaciones y gastar demasiado dinero,”

Actualmente, el cannabis es una preocupación de salud pública; alrededor del 15 por ciento de los jóvenes declaran que han usado marihuana en el último mes y alrededor del 9 porciento de los usuarios se vuelven adictos. El riesgo de acabar convirtiéndose en adicto al cannabis o de desarrollar un trastorno por consumo de cannabis aumenta si la edad de inicio del consumo de cannabis es más temprana.

“La marihuana está relacionada con el fracaso escolar . . . en comparación con compañeros que no la consumen, los estudiantes que fuman marihuana obtienen calificaciones más bajas y tienen más probabilidades de dejar los estudios de bachillerato,” dije el Instituto Nacional del Abuso de Drogas. Además, “dosis altas de marihuana pueden causar psicosis o pánico cuando se está drogado” y “ se empeoran los síntomas psicóticos en personas que ya tienen esquizofrenia y puede aumentar el riesgo de psicosis de largo plazo en algunas personas,” explica el folleto.

A pesar del aspecto adictivo de la marihuana, las personas que la consumen y quieren limitar o eliminar el uso de la droga, puede hacerlo con la ayuda de métodos como terapia del comportamiento, educación psicológica, y programas de hospitalización o ambulatorios.

