Los estudiantes de UC Davis usan el arte como una forma de aliviar el estrés

Las actividades artísticas pueden ayudar a combatir los inviernos abrumadores

Por JULIANA MARQUEZ ARAUJO — features@theaggie.org

El comienzo del trimestre de invierno, aunque provee un nuevo comienzo, viene con una serie de desafíos. Para los estudiantes, simboliza el comienzo del trimestre más repleto e intenso de todo el año académico. Aunque algunos estudiantes no sientan los efectos del cambio de las estaciones, es difícil ignorar un aumento de los niveles de estrés que muchos estudiantes experimentan durante el invierno.

Este fenómeno está relacionado con la condición conocida como “depresión estacional”, en la cual las personas sienten tristeza causada por una estación específica del año. Los estudiantes sienten lo corto que son los días de invierno cuando se sientan en clase viendo el atardecer antes de las cinco de la tarde. Este clima oscuro y sombrío es acompañado por la pérdida de motivación y sentimientos abrumadores de derrota.

“Definitivamente siento depresión estacional”, dijo Larissa Fitzhugh, estudiante de primer año de agricultura sostenible y sistemas alimentarios. “Suele llevar más tiempo y energía hacer la misma cantidad de trabajo que puedo hacer en otras épocas del año”.

Ella afirmó que para tener éxito académico, tuvo que sacrificar su propia salud mental. Muchos estudiantes comparten este sentimiento, ya que puede ser difícil prestar atención a la salud cuando se acumula el trabajo académico. Sin embargo, en medio de un período estresante, promover la autoconciencia mediante la expresión de la creatividad con el arte puede ser liberador.

El arte se presenta de muchas maneras. Algunos disfrutan escribir poesía y otros prefieren dibujar o pintar. La música, el baile y la fotografía – traen a la superficie las buenas emociones dentro de uno y ayudan a liberar las emociones negativas.

“Me gusta tejer, es una buena manera de relajarme mientras hago algo que disfruto.” Dijo Fitzhugh. “También es lindo tener en las manos un producto final del cual me puedo sentir orgulloso. Me hace sentir bien, incluso cuando inicialmente pienso que no va a tener efecto”

El proceso artístico no solo se trata del desarrollo de la creación. Aunque los resultados no salgan perfectos, es gratificante haber creado, liberado o aprendido algo nuevo. Los cambios positivos en los niveles de ánimo siempre se revelan al final.

Muchos estudiantes son conscientes de la falta de atención que le tienen a su salud mental. Lo difícil es comenzar el proceso.

“Quiero aprender a conocer más mi cuerpo y estado mental para poder determinar cuándo tengo que tomar un descanso de mis trabajos escolares,” dijo Chris Meza, un estudiante de música en primer año.

Es importante para la salud darse cuenta cuando es tiempo de tomarse un descanso de algo que nos provoca angustia mental. Después de todo, no vale la pena perder la estabilidad mental por una mala calificación. La mentalidad de que el resultado sí vale la pena no es siempre saludable. Para algunos puede ser agotador.

Los pasatiempos artísticos tienen la capacidad de ayudar a los estudiantes a comprender que el mundo no se acaba por una mala calificación. Explorando su lado artístico puede guiarlos a entender que la vida va más allá de sus compromisos escolares.

Meza afirma que estar en la universidad no es la única prioridad en la vida estudiantil y varias veces es difícil poder mantener el equilibrio entre otras obligaciones y el trabajo académico, especialmente cuando ambos toman mucho tiempo del día.

Durante estos momentos frustrantes, los estudiantes que se enfocan solo en la escuela terminan ignorando pasatiempos y actividades que les traen felicidad con el propósito de completar metas más importantes, como sus calificaciones.

Lo que varios estudiantes no se dan cuenta es que al ignorar su salud emocional sufren las consecuencias

“Usualmente pierdo toda la motivación de esforzarme en mis clases, en cambio solo hago lo mínimo sin tratar de superarme o desafiarme a mí mismo dice Meza. “ y a veces esto también tiene correlación con mis pasatiempos, porque tampoco puedo hacerlos. Pierdo la motivación de hasta de tratar de disfrutar de mis pasatiempos.”

Rendirse en un aspecto se vincula con otros factores importantes. Imagínate una línea de dominós, uno cayendo encima del otro. Descansar es la llave para triunfar y estar satisfecho con cómo llegaste a tener éxito.

“Cuando necesito tomarme un descanso de todo, saco mi piano o guitarra y toco unas canciones que ya conozco o sino aprendo una canción nueva.” Meza dice “ es una manera de relajarme y tocar música. A veces toco cuerdas al azar y busco una melodía.

La rutina de explorar instrumentos musicales, como hace Meza, crea mucha emoción en la práctica. Genera un objetivo fuera de la vida académica. Lo maravilloso del arte es que puede ser subjetivo. Como consecuencia, no hay tanta presión por que el resultado final sea de la mejor calidad, ya que el arte puede ser personal, así que no hay necesidad de que sea juzgado.

Leilani Velasco, un estudiante de primer año estudiando arquitectura, comparte su proceso de sus esquemas y como promueven la tranquilidad.

“Puedes poner música como sonido de fondo y seguir el ritmo,” dice Velasco. “Dibujar, en mi opinión, es uno de esos pasatiempos que no requiere mucho pensamiento ni estrés, al menos que tú quieras.”

Ella afirma que el arte debe ser beneficioso en un sentido emocional. Hay una comodidad familiar cuando participas en estas actividades. Cuando alguien asocia los dibujos o la música con la paz y relajación, el mismo sentimiento de calma resurge cada vez que lo practican.

Velasco comparte otros aspectos curativos que vienen con el proceso de crear arte.

“Para cada bosquejo, me gusta ir en mi bicicleta y ver los edificios de la escuela que puedo dibujar. Puedes sentarte afuera del edificio por horas y observar cada detalle, incluyendo la gente que pasa caminando. Es muy sanador para mí, de muchas maneras.”

Un enfoque artístico para reducir estrés es beneficioso y necesario. Nunca es tarde para hacer un cambio en una rutina destructiva y liberarse del triste invierno.

Traducido por:

Ruby Lara

Bryan Nakama

Anahí Reyes-Atristain

Kathy Sanchez