La ciudad de Davis le pregunta a la comunidad cómo mejorar la luz en el centro

La ciudad mandó una encuesta para que los residentes opinen sobre tres propuestas de iluminación

La ciudad de Davis está pidiéndole a los residentes que llenen una encuesta para escoger entre tres opciones de iluminación que ayuden a iluminar el área del centro. La encuesta fue abierta al público el 2 de enero 2 y cerrará el 31 del mismo mes a las 5 p.m.

Hay tres opciones propuestas para mejorar la iluminación que los residentes pueden votar en la encuesta: opción 1, una unidad de láser ajustado al suelo que proyectará luz en los árboles, opción 2, luces que cuelgan en postes y opción 3, luces que cuelgan de los árboles.

Jenny Tan, que dirige la oficina de vínculos comunitarios (community engagement) de la ciudad de Davis, discutió las ventajas y desventajas de cada opción y dijo que la ciudad está balanceando el costo financiero con el cuidado del medio ambiente.

“ La ciudad de Davis busca garantizar que el trabajo que hagamos sea algo que pueda mantenerse, sea rentable y, en este caso, evite el deterioro de los árboles del centro”, dijo Tan. “De las tres opciones, la opción más barata probablemente sea la opción 3 (luces colgadas de los árboles), ya que solo requiere comprar las luces de cadena. La opción 2 es un poco más cara con la compra de las luces y los postes, y la opción 1 es la más cara, ya que la unidad de base cuesta $130 cada una. Es posible que necesitemos comprar dos unidades para la opción 1 si una unidad no es lo suficientemente brillante o si no proporciona suficiente iluminación ambiental”.

Tan dijo que previamente la ciudad había envuelto luces alrededor de los árboles, lo cual era menos beneficioso para los árboles y que las nuevas opciones serán mejor para la salud de los árboles.

“Las nuevas propuestas no estarían colgadas del tronco, sino que consistirán de una luz que brilla hacía arriba [opción 1], entre los postes [opción 2], o en una rama en cada árbol [opción 3],” dice Tan. “Las tres opciones tratan de balancear el ambiente con la salud de los árboles y fueron seleccionadas después de una investigación de los empleados de la municipalidad, y diversos grupos locales y comisiones.”

La encuesta viene después de una reunión el 3 de octubre sobre la posibilidad de instalar accesorios de iluminación nuevos en el centro de Davis para mejorar la seguridad y promocionar el comercio durante las horas limitadas de sol que hay en el invierno. Este punto de la agenda creó una discusión en la sección de comentarios públicos porque la luz iba a ser instalada en los árboles y era posible que esta instalación dañara el paisaje natural.

Roberta Millstein, una profesora de filosofía en UC Davis, cree que hay problemas con la encuesta de la ciudad. Millstein explicó que la luz extra no haría más seguros a los residentes.

“Lo primero que me llama la atención en la encuesta es la falta de una cuarta opción: no hacer nada (no instalar luces adicionales en el centro),” dijo Millstein vía correo electrónico. “Como admite el preámbulo a la encuesta, las opciones propuestas no cumplen con la ordenanza Dark Sky de la ciudad. La ciudad cree que estamos más seguros con más luz, pero esta suposición ha sido cuestionada. Usualmente, nos sentimos más seguros con la luz; pero puede que no siempre sea cierto.”

Millstein cree que estas opciones podrían dañar a la fauna y arruinar las vistas del cielo nocturno para los residentes de Davis.

“La ciudad parece ignorar el daño que el exceso de luz en horas de la noche puede causar a las personas y a la fauna, además de la pérdida de las vistas nocturnas que han inspirado a los humanos por miles de años,” dijo Millstein en su correo electrónico.

La ciudad de Davis tiene un Plan de Acción y Adaptación al Clima (CAAP) que promueve las decisiones respetuosas al medio ambiente y alcanzar la neutralidad de carbono en el 2040. Millstein se muestra escéptica de que la ciudad pueda conseguirlo al utilizar más iluminación.

“Más iluminación significa utilizar más electricidad y aumentar la huella de carbono de la ciudad, socavando el compromiso de la ciudad de alcanzar la neutralidad de carbono para 2040” dijo Millstein por correo electrónico. “Por último, el dinero gastado en la iluminación del centro es dinero que no puede ser utilizado para otras necesidades, tales como la reparación de carriles de bici en mal estado, las estructuras de parques como Slide Hill Park, u otras iniciativas que reduzcan nuestra huella de carbono.”

Millstein cree que no debería haber iluminación adicional y que la ciudad debería haber debatido más la decisión.

“Por todas estas razones, en mi opinión no deberían añadirse más luces en el centro de la ciudad aparte de las actuales”, dijo Millstein por correo electrónico. “Incluso antes de hacer esta encuesta, la [ciudad] debería haber fomentado una conversación profunda que realmente considere las ventajas y desventajas de tener iluminación adicional en el centro”.

La ciudad está probando cada una de estas opciones en el centro de la ciudad para que los residentes puedan verlas antes de votar.

“Los miembros de la comunidad también pueden ver en persona una prueba piloto de estas tres opciones antes de dar su opinión”, dijo Tan en un comunicado de prensa. “Las tres opciones están situadas en el centro, en tres de las cuatro esquinas de las calles Segunda y E”.

Tan explicó que cuando se finalice la encuesta, los resultados se compartirán con las organizaciones locales; las comisiones de la ciudad y el consejo municipal deberá aprobar la decisión.

“Cuando se finalice la encuesta, la ciudad tendrá que dar otros pasos, incluyendo la creación de una directriz o protocolo para las luces, el cuidado de los árboles y el mantenimiento a largo plazo, entre otras cosas”, dijo Tan. “El personal también tendrá que discutir las opciones de iluminación con las comisiones y organizaciones locales, así como entregar los resultados de la encuesta y cualquier investigación o protocolo al consejo de la ciudad para su aprobación.”

