Noticias de última hora: Presidente de ASUCD reveló por inadvertencia la mala conducta de empleo de un ex director de unidad

Gaius Ilupeju reveló la mala conducta durante la reunión del Senado de ASUCD el 3 de Octubre, antes que oficiales de ASUCD intentaran reprimir la publicación del problema.

Escrito por VINCE BASADA, Traducido por ILEANA MERAZ Y SAMUEL RUIZ — campus@theaggie.org

Un ex director anónimo de ASUCD ignoró reglas de empleo y estatutos de entrevista, el Presidente de ASUCD Gaius Ilupeju alegó en una reunión pública del Senado de ASUCD el 3 de Octubre.

Durante una reunión pública del senado del gobierno estudiantil, ASUCD, el 3 de Octubre del 2024, el presidente, Gaius Ilupeju, alegó que un ex director de unidad ignoró las reglas de empleo y de entrevista.

“Descubrimos este verano durante entrevistas que un director anterior no estaba conduciendo entrevistas como supuesto, de acuerdo con los estatutos de entrevistas , y adicionalmente no estaba cumpliendo con prácticas de empleo justas,” Ilupeju dijo. “[Este director de unidad] publicó vacancias y no condujo entrevistas. El ex director en el tiempo de ofrecer y empezar el proceso de entrevistas organizó para que sus amigos aplicarán o gente que ellos conocían aplicarán a las vacancias de trabajo. Adicionalmente además de no mandar las formas de empleo, no tuvo a la gente correcta en las entrevistas.”

El ex director de unidad que estuvo involucrado no fue identificado, y su motivo/daño fiscal a la organización sigue desconocido. No hubo más información sobre las entrevistas en donde fueron descubiertos ni el proceso disciplinario que fue conducido al descubrir de esta acción corrupta interna.

La revelación de estos desarrollos a la prensa, que también era nueva información para el cuarto lleno de nuevos senadores y presidentes de comisión, fue hecha por inadvertencia. Ilupeju reveló la mala conducta sin conocer la presencia de un reportero del periodico El California Aggie. No había otros individuos aparte del gobierno estudiantil en la reunión y el reportero.

“Si esa [violacion de empleo] se sale de este cuarto, podríamos estar involucrados en demandas judiciales serias,” Ilupeju dijo a sus compañeros del gobierno estudiantil.

Ilupeju y la Vicepresidenta Interna Aaminah Mohammed intentaron eliminar sus palabras del registro de la reunión y pidieron que El California Aggie no publicará la información, una solicitud que en acuerdo con el Código de Ética ,El Aggie no realizó.

Ilupeju después dio un comentario escrito cuando se le pidió.

“Mientras siempre nos esforzamos para asegurar que todas nuestras unidades y servicios siguen las direcciones y reglas apropiadas al límite y mejor su habilidad, no siempre ha sido así en el pasado,” dijo Ilupeju.

“El evento al que me refiero ocurrió el año pasado o el año antepasado, sólo recientemente aprendí sobre esto cuando acepté esta posición. Estamos haciendo todo lo posible para prevenir que esto pase otra vez.”

La información fue revelada durante una discusión sobre SB#1, una propuesta para el presupuesto de ASUCD para el año fiscal de 2024-25 que sirve también para autorizar dos proyectos capitales para mejorar los servicios y operaciones del Coffee House y Unitrans.

El borrador inicial incluía palabras que afirmaban el derecho de la oficina ejecutiva de ASUCD de “suspender el presupuesto de cualquier violando la constitución y leyes de ASUCD.” Cuando el Senador Chilena Wickramasinghe le preguntó al Presidente Ilupeju la razón por la inclusión de la cláusula, Ilupeju reveló la mala conducta al senado.

“Porque hemos dado semi autonomía a nuestras unidades, no examinamos cómo gastan sus presupuestos,” Ilupeju dijo en la reunión. “Hemos tenido muchas situaciones donde gente se pasa del presupuesto, y nuestra política actual es que si una [unidad] tiene deuda, si se pasan del presupuesto, [y] si terminan gastando más de lo que se le ha dado, el dinero sale de la reserva general.”

“Eso no es justo para los estudiantes porque significa que no somos prudentes con el dinero que se nos ha sido dado, y eso no es justo para otras unidades,” Ilupeju dijo. “Hay unas unidades que van mucho más allá para asegurarse de que están verificando los números, incluyendo recibos.”

SB#1 después fue pasado por unanimidad, pero con la sección mencionada eliminada. Ilupeju también dijo en el momento que él planea tener reuniones privadas sobre la mala conducta en más detalle.

Escrito por: Vince Basada – campus@theaggie.org

Traducido por: Ileana Meraz y Samuel Ruiz