Paul’s Place abre para dar la vivienda y servicios para las poblaciones sin refugio y en riesgo

El innovador Vertical Home Village en la calle H espera usar viviendas conjuntas y recursos de servicio para enfrentar la crisis de vivienda en Davis

Por MADELEINE YOUNG – city@theaggie.org

Traducido por JOSÉ HERNANDEZ

El 7 de febrero, Paul’s Place, un innovador proyecto de casa de cuatro pisos en Davis, abrió con la meta de dar viviendas permanentes y transicionales para miembros de la comunidad sin refugio y en riesgo. La instalación es propiedad y es operada por la Comunidad Davis de Comidas y Viviendas e incluye cuatro camas de refugio, cuatro oficinas de personal, una cocina, un comedor, lavandería, cinco baños, un centro de recursos y una sala para la comunidad.

El Director Ejecutivo de la Comunidad de Davis de Comidas y Viviendas William Pride explicó cómo surgió la idea y como Paul’s Place fue desarrollado.

“Paul’s Place fue una idea que surgió en 2016 y 2017,” Pride dijo. “Teníamos una instalación en la ubicación donde Paul’s Place está ahora que hemos estado usando por muchos años y está sumamente deteriorada y a la misma vez, había discusiones porque Sutter Health en Sacramento había empezado una iniciativa que se llama el programa ‘Getting to Zero’ y ellos iban a poner mucho dinero [para] financiar programas de desarrollo para ayudar a las personas sin casa y otras personas necesitadas. A través de esas comunicaciones, nos surgió la idea de reemplazar lo que ya teníamos allí con una instalación que se llama Paul’s Place.”

Paul’s Place no es simplemente un programa de vivienda transicional y permanente, pero también da diferentes recursos y programas para los residentes, haciéndolo el primero de su tipo en Davis. Pride explicó algunos de los servicios que ofrece Paul ‘s Place.

“Combina un par de diferentes programas todos en el mismo edificio, no solo departamentos,” Pride dijo. “Es un refugio, un centro de recursos y un programa de vivienda transicional reservado exclusivamente para personas sin hogar en la comunidad de Davis y los alrededores del Condado de Yolo.”

El Alcalde de la ciudad de Davis, Will Arnold abordó el proyecto recientemente terminado durante el Discurso del Estado de la Ciudad el primero de marzo. Arnold mencionó que este proyecto podría ser el plano para proyectos futuros que tienen el objetivo de ayudar a los desamparados y a las poblaciones en riesgo.

“Una pieza clave de nuestro portafolio de vivienda es encontrar maneras de dar hogares para aquellos con más necesidad de un techo para vivir,” Arnold dijo, “Yo estaba muy orgulloso de poder hablar y participar en la inauguración de Paul’s Place. Es una nueva casa vertical pequeña que incluye servicios de emergencia y vivienda de apoyo, patrocinada directamente por la ciudad de Davis. Será algo que nunca se ha hecho de esta manera en ningún lado y podría ser un modelo de cómo unimos vivienda, refugio y servicios para la gente que más lo necesita.”

Paul’s Place recibió financiación de múltiples fuentes privadas incluyendo Sutter Health y Partnership Healthplan de California, así como también ayuda del gobierno local durante todo el proceso de construcción.

“La ciudad contribuyó aproximadamente con un millón de dólares en fondos de American Rescue Plan Act para superar el obstáculo con su financiamiento,” el Administrador de la ciudad Mike Webb dijo en el Discurso del Estado de la Ciudad.

Funcionarios de la ciudad y el condado se reunieron para comprometerse a crear Paul’s Place en 2017 después de reconocer la necesidad de financiación adicional para crear soluciones para la crisis local de vivienda. Cinco años después, el proyecto está completo finalmente.

“Obtuvimos mucho apoyo de la comunidad por ser un programa que a la ciudad le gustaría ver que sucediera,” Pride dijo. “A través del proceso, tuvimos una gran cantidad de apoyo de la comunidad y político de la ciudad lo cual nos llevó a tener una gran apertura con casi 200 personas celebrando. No estoy seguro si he visto un programa para personas sin hogar donde una comunidad venga [para] celebrar. Así que fue agradable ver a esa gente de Davis reuniéndose en torno al problema y asegurándose de su finalización.

