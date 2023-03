Huelga de estudiantes en la Escuela Secundaria Superior de Davis por el cambio climático

Jóvenes activistas climáticos marcharon al parque central el 3 de marzo para traer conciencia sobre el cambio climático

Por ALEX UPTON — city@theaggie.org

Traducido por JOSÉ HERNANDEZ

Read this article in English.

El viernes, 3 de marzo a las 12:30 de la tarde, un grupo de estudiantes activistas climáticos de Davis salieron de clase y marcharon al parque central como apoyo al movimiento “Fridays for Future”, un grupo de conciencia climática que empezó en el 2018 por la activista del medioambiente Greta Thunberg. El capítulo de Davis ha estado en huelga cada semana desde el 2019, de acuerdo con uno de los estudiantes.

Elito Larson, un estudiante de 16 años en la Escuela Secundaria Superior de Davis y el coordinador local de “Fridays for Future”, empezó por recitar el número mostrado en el reloj climático. El reloj climático muestra cuánto tiempo queda antes de que el cambio climático sea irreversible de acuerdo con un grupo de científicos. El 3 de marzo aproximadamente a la 1 de la tarde, el reloj marcaba seis años, 140 días, 19 horas y 20 minutos. Larson hablaba sobre la urgencia del cambio climático y habló con todos los adultos y jóvenes que asistieron, pidiéndoles tomar acción antes de que sea demasiado tarde.

“No es demasiado tarde para tener esperanza, pero es demasiado tarde para esperar que alguien más vaya a tomar acción por ti, porque no lo están haciendo,” Larson dijo. “Éste es tu tiempo.”

Larson reunió a los jóvenes activistas en la audiencia en un diálogo abierto con miembros del Concejo Municipal de Davis Gloria Partida y Bapu Vaitla. Uno de los estudiantes preguntó cómo involucrarse más en las conversaciones de la ciudad acerca del cambio climático.

“Manifiéstate, realiza comentarios públicos, di que estas son nuestras prioridades, eso realmente entra en el radar del consejo de la ciudad,” Vaitla dijo. “El plan de acción climático está programado para ser escuchado [el próximo mes] antes del consejo para su aprobación final y es muy importante que la gente se presente y declare sus prioridades.”

En 2019, los estudiantes de la Escuela Secundaria Superior de Davis entregaron una carta al consejo de la ciudad pidiendo voces jóvenes en la mesa de decisiones. Ellos continuaron con una carta el septiembre pasado y todavía no han visto ninguna acción tomada. Los estudiantes ahora imploran que el concejo cumpla con la mitad, o reconozca sus esfuerzos para que sean parte del proceso de tomar decisiones.

Gloria Partida ha estado asistiendo a las huelgas del clima desde la primera en 2019. Ella dijo que siempre alienta a la juventud para involucrarse en problemas que los afectan a ellos y a la comunidad.

“Pienso que esta parte de sus estudios,” Partida dijo. “Para que ellos entiendan porque estudian lo que sea que están estudiando en sus clases, tiene que haber un enlace de cómo eso sucede en el mundo real y esto es definitivamente un ejemplo excelente de eso.”

Un estudiante de UC Davis Sam Saxe-Taller se unió a la protesta en apoyo a los estudiantes de la escuela secundaria. Saxe-Taller, un estudiante de primer año estudiando agricultura sustentable y sistemas de comidas, habló acerca de cómo él usa su posición como adulto con privilegios de votar para apoyar activistas más jóvenes.

“La amenaza del desorden climático es urgente y me importa no solo para presentarme y manifestarse, sino presentarme, demostrar y apoyar a las personas que se están organizando en la escuela secundaria y en los más jóvenes,” Saxe-Taller dijo. “Habiendo sido un joven activista en la escuela secundaria, experimente ambas ocasiones donde los estudiantes universitarios eran poderosos y efectivos en apoyar nuestro trabajo y ocasiones donde ciertamente dominaron, por lo que me importa que tengamos una buena relación y apoyemos su trabajo.”

Personas de todas las edades se presentaron para apoyar a la juventud, incluyendo un grupo que se llama “Raging Grannies”. Los “Raging Grannies” un grupo internacional de activistas mayores, asistieron a la protesta para cantar canciones acerca del cambio climático. Lynne Nittler, un maestro de escuela jubilado y miembro del grupo, discutió con optimismo los esfuerzos de la ciudad de Davis para combatir el cambio climático.

“[La ciudad] intenta fuertemente y siempre hay algo para hacer,” Nittler dijo. “Así que seguiremos elogiando los esfuerzos y alentando más.”

Una página de Instagram @climatestrikedavis fue creada en 2019 para el capítulo de Davis de “Fridays for Future” y recientemente celebraron la semana 176 de la huelga climática. La página es usada para anunciar protestas, promover conciencia y comunicar con otros jóvenes activistas.

