Profesores de Davis comparten consejos que desearían haber recibido antes de convertirse en educadores

Varios profesores se reunieron en una mesa redonda informal para hablar sobre la financiación de los laboratorios, cómo impresionar a los empleadores y la importancia de la autodefensa

En un instituto de investigación como UC Davis, la mayoría de los instructores investigan mientras enseñan. El camino hacia estos puestos puede tomar muchas formas, pero casi todas incluyen asistir a la escuela de posgrado, completar un doctorado y potencialmente tener un puesto en investigación.

El 20 de abril, varios profesores de UC Davis se reunieron para tener un debate en el Centro de Graduados y responder preguntas sobre sus carreras en enseñanza superior, así como aspectos logísticos de sus carreras que desearían haber sabido cómo abordar antes.

En particular, los educadores enfatizan la idea de que hay muchas carreras que pueden llevar al mismo destino. No todas las experiencias son iguales y los estudiantes no deben tener miedo de explorar y perseguir intereses únicos después de obtener su licenciatura, máster o doctorado.

La doctora Christine Diepenbrock, profesora asistente del Departamento de Ciencias Vegetales, adquirió experiencia directa en investigación antes de regresar al mundo académico como profesora.

“En la industria, trabajé en un equipo muy computacional”, dijo Diepenbrock en la conferencia. “[Aprendí] la idea de trabajar con equipos funcionales y lo que se necesita para comunicarse a través de estos equipos”.

La doctora Colleen Bronner, profesora asociada de enseñanza en Ingeniería Civil y Medioambiental, también adquirió habilidades sociales fuera de la universidad.

“Trabajé un período en un hospital psiquiátrico”, dijo Bronner durante la conferencia. “Eso te enseña a comunicarte con gente diversa y calmar a personas que están abrumadas. La mayoría de nuestros estudiantes están abrumados. Las habilidades interpersonales son muy importantes, y no creo que las practiquemos tanto como podríamos en el mundo académico”.

Los profesores también compartieron sus experiencias de recibir un “start-up package“: el primer conjunto de suministros financieros y materiales que se entregan al comenzar un puesto de profesor, que incluye un salario inicial, prestaciones laborales, equipamiento, dinero para financiar a estudiantes de posgrado en un laboratorio y mucho más.

Los panelistas expresaron la importancia que tiene este paquete para empezar el primer año como profesor en una institución. Dicen que los empleados deberían hablar con la escuela acerca de qué elementos necesitarán para prosperar.

“Se espera que usted negocie plenamente”, dijo el doctor Randy Carney, profesor adjunto de Ingeniería Biomédica.

Los panelistas explicaron que, para aquellos que no conocen el proceso, es fácil aceptar simplemente lo que se ofrece. Sin embargo, no conseguir toda la financiación necesaria puede hacer que el primer año sea extremadamente difícil para un nuevo miembro del cuerpo docente.

“No pedí nada más y me arrepentí un poco”, dijo Bronner durante la conferencia.

La autodefensa fue un tema central en el debate, y los exponentes afirmaron que tener un sistema de apoyo como nuevo miembro del equipo docente –algo que no siempre se recibe– es extremadamente importante.

“Sé productivo; no des por supuesto que el apoyo que necesitas te encontrará”, dijo Bronner. “Almuerza con un colega, pídele que sea tu mentor. Hemos visto demasiados profesores de color que abandonan el mundo académico porque no hay mentores y acaban sintiendo que no pertenecen a ese mundo”.

Las tareas diarias de un profesor pueden resultar extenuantes para uno nuevo, por lo que Carney sugirió que durante el primer año “podría ser conveniente pedir una liberación de enseñanza”, o la liberación de una carga pesada de enseñanza, de modo que haya tiempo para acostumbrarse al nuevo entorno.

Cada uno de los panelistas dio su opinión sobre lo que una junta de empleadores de una escuela busca en los posibles candidatos. Según Bronner, los empleados buscan a quienes hayan aprovechado bien las oportunidades y demuestren su compromiso con la diversidad, la equidad y la inclusión.

Otra habilidad necesaria para alguien que quiera ser profesor es la gestión del tiempo. Como educador, enseñar, investigar y escribir toma mucho tiempo, según los panelistas.

La panelista doctora JoAnne Engebrecht, profesora de Biología Molecular y Celular, dijo que cuando se obtiene un puesto, o varios, es importante sopesar cada oportunidad de trabajo con cuidado.

“No digas que sí inmediatamente”, dijo Engebrecht. “Particularmente al principio de tu carrera, ten mentores con los que hablar. Se lo recomiendo fuertemente a cualquiera que tenga problemas para decir que no”.

Engebrecht animó a los futuros profesores a abogar por sí mismos cuando acepten un trabajo.

“Una cosa que me hubiera gustado haber hecho más es haber estado dispuesta a correr riesgos”, dijo Engebrecht. “Si tienes una idea realmente buena, ve por ella. No dudes tanto. Si el camino no es lineal, recuerda que cada experiencia por fuera de la academia aporta algo a tu carrera. La perseverancia cuenta mucho en este campo”.

