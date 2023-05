Davis Rewilding Society planta y concientiza acerca de las flores nativas de California

Organización de estudiantes sin fines de lucro toma iniciativa sobre el medio ambiente para conservar hábitats naturales de California

Por LYNN CHEN — features@theaggie.org

Traducido por CARMEN ESTRADA MARTÍNEZ y LIZET GUZMÁN

Read this article in English.

Davis Rewilding Society (Sociedad de Resilvestración de Davis), una organización estudiantil sin fines de lucro fundada en 2021, tiene la misión de introducir plantas nativas de California al campus de UC Davis como parte de los esfuerzos para restaurar los hábitats nativos.

El proyecto más reciente del club ha sido participar en iNaturalist City Nature Challenge durante el último fin de semana de abril. La competición desafía a ciudades de todo el mundo a subir la mayor cantidad posible de observaciones sobre plantas y animales naturales durante un período de tiempo. Para el reto, Davis Rewilding Society trajo miembros a la reserva de pradera Jepson Prairie Preserve para hacer observaciones de la naturaleza. Además, el club organizó un “bioblitz” en el campus, una versión localizada del reto.

Además de participar en concursos de medio ambiente, la organización sin fines de lucro lleva a sus miembros a excursiones educacionales fuera del campus, como visitas a la Reserva del río Cosumnes o Point Reyes, para aprender sobre plantas silvestres. También les ofrece educación sobre los hábitats nativos y la biodiversidad.

“Queremos que los miembros del club aprendan y valoren la biodiversidad de California, que es una fuente de biodiversidad para el mundo”, dijo Kees Hood, un estudiante de cuarto año con especialidad en Evolución, Ecología y Biodiversidad.

Los lunes a las 7 de la tarde, la organización sin fines de lucro organiza reuniones informales e invita a biológicos locales o miembros del club a ir y hablar sobre ciertos problemas.

Estas reuniones son informativas y de interés para Sindhu Bala, un estudiante de tercer año con especialidad en Evolución, Ecología y Biodiversidad, y miembro de Davis Rewilding Society.

“Definitivamente aprendí mucho sobre los biomas aquí en California, especialmente los que están en Davis y los alrededores”, dijo Bala. “Y he aprendido sobre la estructura y la morfología de plantas, lo que fue interesante y útil para mí”.

Davis Rewilding Society también organiza eventos de plantación prácticos. El más reciente de gran escala ocurrió en los jardines de hábitat nativo de Bowley Hall en enero. Los eventos normalmente involucran de 40 a 60 personas a la vez, porque plantar una nueva parcela requiere mucha ayuda para mover las plantas, distribuir el mantillo, manejar la tierra dañada y cultivar la nueva flora. El próximo evento está planeado para el trimestre de otoño en el centro de aves rapaces California Raptor Center, que está al sur del campus, según Kyle Elshoff, un estudiante de tercer año con especialidad en Evolución, Ecología y Biodiversidad y coordinador de eventos de la organización.

Los miembros del club también hacen eventos voluntarios más pequeños durante los fines de semana, como desmalezar y podar parcelas existentes.

“Nos enfocamos mucho en las plantas nativas de California cuando plantamos, y especialmente tratamos de plantar plantas que sean nativas del Valle Central o el área de Davis”, dijo Elshoff. “Para el proyecto de plantación de Bowley, por ejemplo, teníamos hierba de ojos azules, salvia de colibrí y phacelia de encaje”.

El club también ha plantado icónicas amapolas de California, milenrama perenne y California goldfield con forma de girasol.

“Ciertamente hay un gran impacto ambiental, en términos de los polinizadores que vemos llegar a nuestros sitios”, dijo Elshoff. “Pero también está el impacto ambiental de tratar de crear un hábitat nativo en el campus”.

Hood dijo que el club ha logrado avances ambientales a pesar de sus operaciones a pequeña escala.

“Se puede perder la esperanza ante todos los problemas ambientales que nosotros y la biosfera enfrentamos en este momento”, dijo Hood. “El cambio climático, la pérdida de hábitat, los pesticidas y la contaminación —todo eso— se siente demasiado. Y entonces, uno de los mensajes centrales del club es que, aunque todo parezca imposible, cada persona puede hacer una diferencia”.

Una metáfora que usa Hood es que cada semilla de flor silvestre esparcida puede convertirse en una flor que alimenta a varias abejas, y cada algodoncillo puede convertirse en el sustento de generaciones de orugas monarca. Se puede lograr mucho con solo plantar flora nativa, de a una a la vez, y difundir el mensaje sobre la restauración del hábitat.

“Has causado activamente que más de una vida silvestre en particular pueda vivir en cierto lugar”, dijo Hood. “Les has dado un hábitat de forma directa. Son pequeñas cosas como esa. No cambian el mundo, pero solo esas pequeñas acciones —cuando muchas personas las hacen— tienen un impacto increíble”.

La organización sin fines de lucro también se enfoca en crear una atmósfera inclusiva, tanto para los miembros del club como para los no miembros, mientras que sus parcelas de plantas nativas unen a la comunidad del campus a través de un sentido compartido de apreciación de la naturaleza.

“También he notado que tenemos un impacto en las personas que ni siquiera nos conocen”, dijo Elshoff. “Ven las plantaciones que hemos hecho, que están llenas de hermosas flores, y los veo tomando fotos y acercándose, mirando las flores y oliéndolas. Eso me hace muy feliz: ver que la gente se conecte con algunos de los jardines que hemos creado”.