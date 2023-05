Nuevo centro de investigación de UC Davis Health se establece para investigar la conexión entre el estrés crónico y la salud del corazón

El centro se enfocará en analizar factores sociales, ambientales y biológicos que impactan a los individuos de comunidades marginadas

Por KATIE HELLMAN — science@theaggie.org

Traducido por MARIANA MORENO ALEJO y KAELYN NEREY

Read this article in English.

UC Davis Health ha establecido un centro de investigación dirigido a estudiar la conexión entre el estrés y la salud del corazón en comunidades marginadas. El centro PRECISE: Psychosocial stRessors and Exposomics on Cardiovascular health In underServed multiEthnic populations (o en español, “Factores estresantes psicosociales y exposómicos en salud cardiovascular de comunidades multiétnicas marginadas”) está financiado por la Asociación Americana del Corazón (American Heart Association, AHA) como parte de una iniciativa de 13 millones.

El estrés crónico ha sido estrechamente vinculado a problemas cardiovasculares que incluyen la fibrilación auricular, enfermedad coronaria y muerte cardíaca repentina.

La pandemia de COVID-19 ha exacerbado los niveles de estrés profundamente, lo cual está teniendo efectos dañinos en la salud mental, de acuerdo a la encuesta sobre Estrés en América 2020 de la Asociación Estadounidense de Psicología (American Psychological Association).

“Estos factores estresantes acumulativos están teniendo consecuencias reales en nuestras mentes y cuerpos”, dice el informe de la encuesta. “Estamos enfrentando una crisis de salud mental a nivel nacional que podría producir graves consecuencias sociales y de salud en los años por venir”.

El estudio consiste en múltiples proyectos, cada uno con un objetivo diferente en mente. El Proyecto Uno reclutará participantes de diferentes orígenes con diferentes niveles psicosociales de estrés y estatus socioeconómicos con el objetivo de establecer una relación entre salud del corazón y factores sociales, ambientales y biológicos.

Nipavan Chiamvimonvat, jefe asociado de investigación en Medicina Cardiovascular y codirector del Instituto de Investigación Cardiovascular de UC Davis, proporcionó información sobre los principales objetivos del estudio.

“UC Davis Health tiene una de las poblaciones de pacientes más diversas del país”, dijo Chiamvimonvat por correo electrónico. “Por lo tanto, el objetivo general de nuestro estudio es determinar los efectos del estrés psicosocial crónico y sus consecuencias en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares entre las poblaciones multiétnicas marginadas”.

Chao-Yin Chen, profesora de Farmacología en UC Davis, es una de las investigadoras que lidera los Proyectos Dos y Tres. En estos, utilizará modelos de animales para estudiar cómo los factores estresantes como el hacinamiento, el ruido y la interrupción del sueño afectan la salud del corazón.

“El estrés puede causar problemas cardíacos al activar muchas proteínas que son muy nocivas y causan daños, desencadenando eventos cardíacos como arritmias, cambiando la forma en que el cerebro regula el calor y contribuye al desarrollo de enfermedades cardiovasculares que aumentan el riesgo de problemas cardíacos”, dijo Chen.

Los investigadores también tendrán como objetivo descubrir patrones de vías utilizando análisis ómicos avanzados, que son enfoques integrales para el análisis de un gran conjunto de datos.

“Se espera que la crisis de salud mental tenga impactos negativos en la salud cardiaca, ya que se ha demostrado que el estrés psicosocial crónico es un factor de riesgo significativo para las enfermedades cardiovasculares”, dijo Chen. “Minimizar los factores estresantes y mantenerse activo puede reducir los niveles generales de estrés y los impactos del estrés en el corazón”.

Escrito por: Katie Hellman — science@theaggie.org

Traducido por: Mariana Moreno Alejo y Kaelyn Nerey