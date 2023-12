La Feria de Participación de UC Davis ofrece oportunidades de carreras y conexiones sociales

La feria del 11 de octubre ofrece a los alumnos la oportunidad de explorar los recursos, clubes y organizaciones disponibles en el campus de Davis.

La Feria de Participación ofrece una oportunidad para que los alumnos recorran el predio y conozcan las diferentes maneras de involucrarse en el campus. Identificada como “la exhibición anual de organizaciones de alumnos” en el sitio web del Centro de Participación Estudiantil de UC Davis, la Feria de Participación será el día 11 de octubre de 2023, de 12 del mediodía a 4 de la tarde.

Lian Boos, director del Centro de Participación Estudiantil, dijo que la Feria de Participación puede verse como una tradición de larga data, que existe desde hace casi 40 años. Con el tiempo, la Feria de Participación ha evolucionado para adaptarse e incluir un creciente número de clubes y organizaciones registrados en el campus.

“Invitamos a todas las organizaciones estudiantiles del campus, y pueden inscribirse para presentarse en la Feria de Participación”, dice Boos. “Tenemos mesas limitadas; este año hubo más de 300 mesas disponibles por orden de llegada. Hace dos años, solo fueron 200 organizaciones. Este año serán alrededor de 400. Tenemos más de 788 organizaciones en el campus, lo cual es bastante, y nos hace estar constantemente pensando maneras de aumentar la capacidad para poder albergar más organizaciones del campus”.

Con más de 5,000 de alumnos que asisten a la Feria de Participación, Boos menciona que la energía suele ser emocionante y concurrida. Y con tantas oportunidades disponibles, también puede ser abrumador por la cantidad de alumnos que pasan y se presentan.

“Invitamos a todos los estudiantes a participar para que puedan pasar y conectarse con cualquiera de nuestras organizaciones de estudiantes”, dice Boos. “Va a estar lleno; es emocionante; corre mucha energía por el patio. Puede ser abrumador para ambas partes […] Es un día ajetreado y los estudiantes que se presentan pueden llegar a ser proactivos, abiertos, cálidos e inclusivos”.

Incluso si los estudiantes no encuentran una organización o un club que les interese, Boos dice que la Feria de Participación no es la única manera de conectarse. Aggie Life es una excelente manera de estar al tanto e involucrarse sin estar en persona, especialmente para los estudiantes más introvertidos.

“No todas las organizaciones asisten a la Feria de Participación; entonces si estás caminando por la feria y no encuentras una organización que te emocione y con la que te sientas motivado a ser parte, hay más oportunidades en Internet para aprender sobre otros grupos, como Aggie Life, una plataforma virtual donde puedes buscar información sobre cada organización del campus y conectarte desde ahí. Los sitios web tienen información de contacto de las personas involucradas en estos grupos entonces puedes buscar allí”.

La feria de participación misma puede ser muy concurrida y, si eres introvertido, puede ser abrumador. Pero hay otras opciones para conectarse con las organizaciones del campus.

Rachel Bingham, la coordinadora de First-Year Aggie Connections, dice por medio de correo electrónico que esta feria puede ser una “experiencia de paso” en lugar de un evento en el cual estar allí durante todo el tiempo, aunque los estudiantes pueden hacerlo si lo desean.

“Habrá muchos grupos promocionándose, por lo que es probable que sea imposible visitar todas las mesas”, dice Bingham. “Los nuevos estudiantes deben llegar con algunas ideas sobre qué tipo de participación cocurricular están buscando. Si los participantes ya saben que están buscando aprender más sobre clubes/organizaciones basadas en identidades personales, pasatiempos/intereses, futuras trayectorias profesionales o extracurriculares como atletismo, puede ser más fácil navegar a lo largo de esta feria tan grande”.

Bingham continuó hablando sobre la importancia de experimentar nuevas cosas para los estudiantes de primer año.

“Una parte de la experiencia de los estudiantes de primer año es sentirse cómodos estando afuera para poder integrarse a una nueva comunidad”, dice Bingham. “Esto significa ir a las mesas y prepararse para tener muchas conversaciones con los representantes de los clubes”.

Bingham explicó que la Feria de Participación es más que dejar que los estudiantes conozcan qué organizaciones, clubes y recursos están disponibles; también puede servir para crear relaciones con otros estudiantes. Esencialmente para los estudiantes de primer año y los de transferencia, la Feria de Participación puede ser una buena oportunidad para conocer a otros estudiantes que comparten sus intereses.

“Es muy importante para los nuevos estudiantes asistir a la Feria de Participación porque integrarse a un club u organización es una de las mejores maneras de divertirse y encontrar su propio grupo de amigos, mentores y aliados”, dice Bingham. “Sabemos que los nuevos estudiantes que son aceptados a UC Davis vienen con una experiencia extracurricular vasta, y probablemente están buscando continuarla y extenderla durante su tiempo en la universidad. La Feria de Participación solo ocurre una vez al año, entonces los estudiantes de primer año deberían estar tomando decisiones importantes ahora sobre cómo participar, y estas decisiones podrían durar para el resto de sus carreras en UCD”.

El UC Davis Hackathon Club, que se describe a sí mismo como un hackathon universitario en el sitio web, es solo uno de los varios clubes que se estarán promocionando en la Feria de Participación de este año. Miembros del equipo compartieron su perspectiva sobre ser parte de este gran evento.

Shounak Ranabhor, estudiante de cuarto año de la especialidad de Biología Celular y presidente y CEO de UC Davis Hackathon, dice que la feria permite a los clubes alcanzar “un gran repertorio de estudiantes”.

“Este es uno de nuestros lugares favoritos para encontrar un montón de diferentes estudiantes, especialidades, historias de vida y experiencias, y ponerlos a todos en el mismo crisol para que nos conozcan y ver qué podemos hacer por ellos”, dice Ranahbor. “Cuando vine a la Feria de Participación siendo nuevo en UC Davis, aprendí mucho simplemente caminando por la feria con gente parecida a mí. Puedes hacer nuevos amigos; conoces mucha gente que puede que venga de los mismos lugares que tú o de lugares diferentes”.

Fiona Chau, estudiante de tercer año de doble especialización en Economía Gerencial e Inglés, también directora principal de Finanzas de Hackathon, dice que en la Feria de Participación realmente se espera que los estudiantes asistan y aprendan más sobre los clubes y organizaciones disponibles para ellos.

“La Feria de Participación es mucho más que solo asistir a un evento”, dice Chau.

“Es conectar con nosotros para que podamos ayudarte a tener éxito en tu carrera académica aquí en UC Davis; independientemente si eres un estudiante de transferencia, de primer año, júnior, etc., te invitamos a participar. Formar parte de este evento y conectar con nosotros en persona crea una conexión, y por ende promovemos eso, como también el simple hecho de hablar entre nosotros como estudiantes, creo que eso ayuda mucho”.

Rachel Yap, estudiante de cuarto año con especialidad en Diseño y Psicología y presidente de Hackathon, dice que la Feria de Participación permite que grupos como Hackathon se acerquen a diferentes estudiantes y los motiven para que se integren.

“Allí hay una gran mezcla de experiencias”, dice Yap. “Es como un gran grupo que normalmente no se puede reunir por tener que estar presente en las clases. Pero en la Feria de Participación, todos están allí, todos los que están interesados y de todas las especialidades. Es simplemente una gran mezcla de experiencias que nos gusta aprovechar”.

The Pantry, una organización dirigida y organizada por estudiantes que ofrece comida y recursos esenciales a los estudiantes, también formará parte de la Feria de Participación. El encargado de The Outreach, Qinyin Huang, estudiante de cuarto año con especialidad en Cine y Medios Digitales, junto con el encargado de External Affairs, Charlotte Zhao, estudiante de tercer año con especialidad en Psicología y Ciencias Políticas, están de acuerdo en lo que la Feria de Participación puede ofrecer.

“También es un evento muy interactivo, cada stand tiene muchas cosas distintas que ofrecer, por lo que los estudiantes pueden llegar y ponerse a conversar con la gente”, dijo Zhao.

Zhao también explicó que la feria de participación está destinada a ser una experiencia amigable e inclusiva para todos, especialmente para los nuevos estudiantes y los estudiantes de transferencia que no están muy familiarizados con la vida en el campus.

“Es una buena oportunidad para que los estudiantes de Davis conozcan lo que ofrece la escuela”, dice Zhao. “Lo digo porque en mi primer año, me sentí como una estudiante perdida y no sabía qué clubes, recursos y organizaciones estaban disponibles para los estudiantes. La Feria de Participación es un gran evento de todo el campus que está abierto para todos y es una buena manera de ver todo lo que los clubes pueden ofrecer y es un gran ejemplo de cómo los estudiantes pueden tener acceso a oportunidades que no sabían que existían”.

Qinyin explicó que la Feria de Participación ocurre cada año y permite a los clubes mostrar las oportunidades que están disponibles para los estudiantes que quieren participar.

“Creo que lo realmente especial de este evento es que es anual, por lo que es una oportunidad para que todos los clubes se presenten y demuestren lo que pueden ofrecer”, dice Qinyin. “Es una bonita interacción ya que involucra a más personas con la vida del campus, y muchos de estos clubes están destinados a construir nuestra vida académica y social”.

Ya sea que los estudiantes estén promoviendo su club o sean nuevos estudiantes tratando de ver de qué se trata la vida en el campus, la Feria de ​​Participación promete un ambiente enriquecedor que ofrece infinitas oportunidades y permite a los estudiantes formar conexiones duraderas.

