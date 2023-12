Un nuevo centro de investigación en UC Davis se enfoca en salvar vidas del consumo de tabaco

Con 3,7 millones de dólares en fondos, UC Davis Comprehensive Cancer Center está listo para abrir el centro de investigación Tobacco Cessation Policy Research Center.

Por KAYA DO-KHANH — campus@theaggie.org

El Centro para el Cáncer Integral de UC Davis (UC Davis Comprehensive Cancer Center), situado en Sacramento, recientemente anunció que está listo para abrir el Centro de investigación de políticas para dejar el tabaco (Tobacco Cessation Policy Research Center, TCPRC) en los próximos meses, que es el primer programa de este tipo. El centro de investigación reúne a investigadores académicos, la comunidad y grupos de defensa con el objetivo de salvar vidas del consumo del tabaco.

“La meta a largo plazo para los proyectos e investigaciones es apoyar los esfuerzos para dar lugar a nuevos estudios o generar nuevos cambios en las políticas”, expresó la Dra. Elisa Tong, directora del TCPRC e internista en UC Davis Health, en un correo electrónico. “A la larga, queremos reducir los porcentajes de la población que deja de fumar, lo que ayudará a cumplir el deseo de California sobre poner un fin a la epidemia del tabaco comercial y ayudar a salvar vidas”.

“El centro recibió 3,7 millones de dólares como financiación por parte del Programa de investigación de enfermedades relacionadas con el tabaco (Tobacco-Related Disease Research Program), una agencia de investigación dirigida por la oficina del presidente de UC, según un comunicado de prensa de UC Davis Health. La financiación se destinará a la realización de investigaciones y proyectos a lo largo de cuatro años.

“Este nuevo centro tiene el potencial para reducir significativamente el daño relacionado con el tabaco en nuestro Estado”, dijo el director de UC Center Sacramento, Richard L. Kravitz, en un comunicado de prensa. “Como centro principal para el intercambio de conocimiento relacionado con las políticas en la capital del Estado de la Universidad de California, estamos orgullosos de participar en el avance de los objetivos de capacitación y difusión de esta subvención”.

El centro desarrollará cuatro proyectos de políticas de intervención rápida durante los primeros dos años, advirtió la Dra. Tong. Las áreas de enfoque para los proyectos incluirán: acceso a la atención médica, prestación de servicios médicos, gestión de servicios médicos y reforma a los planes de cobertura médica.

La Dra. Tong dice estar especialmente emocionada por empezar el proyecto relacionado al servicio médico y la participación de la comunidad con la nueva ley del estatal que prohíbe la venta minorista de tabaco saborizado.

“Los cigarrillos electrónicos y vaporizadores saborizados han contribuido a lo que Surgeon General ha llamado una epidemia. Ahora tenemos nuevas enfermedades, como la lesión pulmonar asociada al vapeo de cigarrillos electrónicos, que fue epidemia en 2019 e hizo que los jóvenes se enfermaran gravemente e incluso murieran, y se ha complicado por el aumento en el consumo de marihuana”, dijo la Dra. Tong por correo electrónico. “Debemos educar y activar los sistemas y proveedores de servicios médicos ante estos nuevos desafíos para ayudar a las personas a dejar estos productos altamente adictivos”.

En 2014, se estableció la Política antitabaco y anticonsumo (Smoke and Tobacco Free Policy), un sistema para toda la Universidad de California respecto a cualquier tipo de consumo de tabaco, como cigarrillos, cigarrillos electrónicos, vaporizadores y demás. Keavagh Clift, supervisora de la Iniciativa antitabaco y anticonsumo (Smoke and Tobacco Free initiative) del campus, analizó numerosos recursos para que los estudiantes dejen de fumar. Uno de los recursos que creyó que a los estudiantes les interesaría es la herramienta Breathe Free Tracker Tool, un recurso en línea que los estudiantes pueden llenar para rastrear el consumo de tabaco y vaporizadores y la basura relacionada para apoyar una UC Davis más limpia. Otro recurso son los Servicios de intervención por parte de un coordinador (Intervention Services Coordinator) en Studen Health, una consulta uno a uno y el acceso a la terapia de reemplazo de nicotina gratuito por un mes. También hay una clase en línea llamada Estrategias para el abandono del tabaco (Strategies to Quit Tobacco), un taller interactivo que muestra estrategias para dejar el tabaco y la ofrece el departamento de UC Davis Health Management and Education.

La Dra. Tong dijo que el TCPRC será inaugurado en los próximos meses debido a que los equipos de proyecto al momento están teniendo juntas de planificación y quieren desarrollar la línea de investigadores y aprendices. Otros planes a futuro para el TCPRC incluyen la esperanza de lanzar una serie de aprendizaje, una llamada a subsidios para el piloto y una comunidad de Oportunidades de graduados para el desarrollo de liderazgo (Graduate Opportunities for Leadership Development, GOLD) con UC Center Sacramento para principios del año próximo. En otoño de 2024, dijo que esperan celebrar una Cumbre Anual con UC Center Sacramento para compartir los hallazgos de su investigación con la comunidad y las partes interesadas en las políticas.

Traducido por:

Carol Perez

Teresa Monroy

Mayerly Mendez

Karen Garcia Santiago

Ximena Francisco

Noemi Villalobos

Diana Nery Dominguez

Ariadna Teodocio