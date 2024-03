Por el octavo año consecutivo, UC Davis fue nombrada la universidad más sostenible

Las organizaciones estudiantiles discuten tanto las áreas de éxito como las áreas que se podrían mejorar según esta clasificación

Escrito por: Benjamin Carrillo – campus@theaggie.org

En el año 2023, el GreenMetric World University Ranking nombró a UC Davis como la universidad más sostenible en el país por octavo año consecutivo, manteniendo la reputación de la universidad como una institución de residuos mínimos. La universidad también fue categorizada como la quinta más sostenible en el mundo por cuarto año consecutivo.

Según la oficina de sostenibilidad de UC Davis (UC Davis Sustainability Office), esta clasificación fue determinada usando una variedad de criterios y su análisis para determinar la clasificación de UC Davis en comparación con otras escuelas. Estos criterios incluyen ubicación e infraestructura, compromisos energéticos y climáticos, transporte de aguas residuales y educación e investigación.

Kelli O’Day, subgerente de la oficina de sostenibilidad de UC Davis, discutó el logro con mayor detalle.

“Continuar avanzando es muy importante, y tenemos que mantener el impulso,” dijo O’Day. “Presentamos informes y obtenemos información para entender dónde estamos, y donde tenemos que ir desde ahí. En el futuro, nos vamos a asegurar que planes se implementen, como el Fossil Fuel-Free Pathway Plan, y que los estudiantes sigan bien informados de cómo pueden reducir su huella.”

El plan Fossil Fuel-Free Pathway Plan se esfuerza para que eventualmente se elimine el uso de combustibles fósiles en UC Davis. O’Day enfatizó este plan como una de las muchas ideas en proceso para mantener la posición del campus más sostenible por el noveno año.

“Si piensas en la historia de sostenibilidad de UC Davis, hay pautas iniciadas por estudiantes que seguimos, y los estudiantes de UC Davis son las pautas aquí, habiendo creado programas como Unitrans y Coffee House”, dijo O’Day. “Aquí estamos, 60 años después, y todavía siguen aquí.”

.Uno de los varios programas estudiantiles en UC Davis es la organización Zero Waste and Sustainability. Kili Kato, co-presidente de la organización y estudiante de tercer año de ciencias marinas y costeras, habló sobre este logro.

“Como universidad de manera colectiva, necesitamos promover más iniciativas de sostenibilidad y poner en marcha algunos de los componentes más importantes, y eso se logra con la votación de legislación y la aprobación de más leyes para promover iniciativas sostenibles”, dijo Kato. “La comunidad es el corazón de Davis, y la colaboración es la clave para que UC Davis sea sostenible.”

Emily Dumont, estudiante de tercer año de ciencias ambientales y gestión de negocios y vicepresidente de la organización de Zero Waste and Sustainability, específicamente discutió cómo se involucró con la sostenibilidad.

“Siento que hay un énfasis en reducir el uso de productos descartables y reemplazarlos por productos reciclados,” dijo Dumont. “Nuestra organización se esfuerza en mencionar la importancia y demostrar nuestro compromiso en la prevención del uso productos descartables lo más posible. Recientemente, el Green Initiative Fund no pasó y si falla de nuevo, vamos a tener que invertir muchos recursos para quedarnos en primer lugar. Es importante votar y asegurarnos de seguir hablando sobre la legislación.”

Además, Amerlia Swanson, estudiante de tercer año con especialidad en diseño ambiental sostenible y copresidenta del Zero Waste and Sustainability Club, también habló de lo que la sostenibilidad significa para los estudiantes de UC Davis.

“Yo siento que Davis tiene muchos equipos maravillosos y hay tantas oportunidades y pasantías para que los estudiantes se involucren en el campus. Los profesores y los programas Learning by Leading involucran a los estudiantes con el entorno exterior y cada uno juega un papel en la sostenibilidad del campus. Creo que en general es muy bueno y les da a los estudiantes oportunidad de aprender mucho y ayudar al campus.”

Un gran ejemplo de unas de estas oportunidades de voluntariado es la tienda de Aggie Reuse, un programa de cero residuos que es una tienda de segunda mano y de ayuda mutua. Elyssa Lieu, una de las directoras de Aggie Reuse, subrayó la versatilidad e importancia de la organización.

“Es muy interesante ser parte de la conversación en UC Davis, y formar parte de otros equipos para crear eventos que promueven la sostenibilidad y nuestros programas,” Lieu dijo. “A pesar que es excelente ser el primero en la nación, lo mejor es mantener esa posición y trabajar juntos hacia un objetivo común. Yo diría que Aggie Reuse es sólo una parte de la historia más amplia de sostenibilidad que se está construyendo”.

Victoria Mattsson, otra representante del programa Aggie Reuse, explicó los matices de ser primero en la nación y lo que eso realmente significa para ella.

“I do think rankings are kinda silly, but there is of course some meaning to it,” Mattsson said. “It’s such a huge draw for so many prospective students and faculty members. But what’s important to note is that the campus and community should continue to strive for greater collective sustainability, pushing for ourselves and administrators to keep improving over time. While a great achievement, it’s not an invitation to just sit satisfied where we are.” “Pienso que las clasificaciones son un poco chistosas, pero por supuesto que tienen algún significado,” Mattsson dijo. “Es un gran beneficio para futuros estudiantes y miembros del profesorado. Pero lo que es importante tener en cuenta es que la universidad y la comunidad deben continuar esforzándose para lograr una mayor sostenibilidad colectiva, presionandonos a nosotros mismos y a los administradores para seguir mejorando con el tiempo. A pesar de ser un gran logro, no es una invitación para quedarnos conformes con dónde estamos”.

