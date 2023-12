La comunidad de Davis honra a sus queridos finados celebrando Día de Muertos

Este año, el evento de Día de Muertos en Central Park también reconoció el Día de la Memoria de las Personas Transgénero

Por Chris Ponce — city@theaggie.org

Advertencia de contenido: Este artículo contiene discusiones sobre la transfobia.

Si bien Día de Muertos cae el 1 y 2 de noviembre, los estudiantes y residentes de Davis se reunieron en Central Park el viernes 3 de noviembre para celebrar la tradicional festividad latina.

El evento fue dirigido por Davis Phoenix Coalición (DPC), la academia de YOLO y otros grupos de la comunidad. La reunión contó con varios vendedores así como ofrendas (dedicadas a los seres queridos) y estuvo decorado con flores de cempasúchil (marigold).

La celebración de este año también contó con una ofrenda a personas transgénero que fueron asesinadas por su identidad. La ofrenda se inspiró en el próximo Día de la Memoria de las Personas Transgénero, una celebración anual que honra a las personas transgénero que murieron debido a la violencia contra las personas trans. La conmemoración cae el 20 de noviembre.

“He perdido muchos amigos y familiares transgénero a causa de la violencia”, dijo Sol Valdés, miembro de Davis Phoenix Coalition. “Tengo un hermano transgénero al que adoro. Entonces, para mí, esta festividad significa celebrar la vida de las personas que llegaron a nuestras vidas y nos cambiaron para mejor, que nos mostraron que el género puede ser un espectro; ser uno mismo libre y plenamente, y celebrar a las personas que perdimos en esa lucha”.

Valdés ha celebrado el Día de Muertos antes, pero esta fue la primera vez que lo celebró junto con el Día de la Memoria de las Personas Transgénero.

La ofrenda fue decorada con banderas trans, flores de cempasúchil hechas de papel y fotos de más de veinte personas transgénero que murieron. Unas de las fotos era de Sherlyn Marjorie, una trans latina mujer y artista drag.

“El Día de la Memoria de Personas Transgénero es una conmemoración anual cada 20 de noviembre que honra la memoria de las personas transgénero que han perdido sus vidas debido a los actos de violencia antitransgénero”, decía una nota en la ofrenda.

María Isabel Mandujano, miembro de la junta de Yolo County Communicare Health Centers presentó el evento y compartió la importancia del Día de Muertos.

Esto es muy importante porque es un evento cultural de México y es muy importante para nosotros celebrar el evento con esta generación y generaciones futuras”, dijo Mandujano.

Communicare Health Centers ofrece un grupo de apoyo para el duelo para hispanohablantes cada segundo jueves del mes de 5 a 6 p. m. El centro de apoyo está ubicado en 215 West Beamer St., Woodland.

Apoyamos a la comunidad hispanohablante en su lucha contra problemas de salud mental”, dijo Mandujano al describir el trabajo que hace Communicare.

En lugar de ser un día de luto, el Día de Muertos es un día para celebrar y honrar. Se dice que las flores de cempasúchil color naranja brillante que se colocan es los altares ayudan a guiar las almas de los difuntos a las ofrendas que están preparadas para ellos.

El evento se realizó al otro lado de la calle de “Compassion Beach”. Cempasúchil y una foto enmarcada fueron colocadas en el banco para honrar la vida de David Henry Breaux, también conocido como “Compassion Guy” (hombre compasión).

Mandujano repartió panfletos que explicaban la importancia de los altares y las ofrendas en el día festivo.

“El altar es una mezcla de las ideas de nuestros ancestros, que creen en la permanencia de las conexiones que mantienen los vivos con los difuntos, que no abandonan este plano en absoluto y están con los vivos”, dice el panfleto de Mandujano. “Para los antiguos nativos de México, y hasta el día de hoy, la muerte es vida y trascendencia que se traduce en rituales, como las ofrendas de Día de Muertos”.

Traducido por:

Alejandra Ponce

Alvaro Vaca Mendoza

Diego Ramirez

Nevaeh Herrera

Carol Perez

Teresa Monroy

Mayerly Mazariegos