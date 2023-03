Carta de la editora

Read this letter in English.

Cariños lectores,

Siempre he amado la idea de hablar otro idioma — aprendiendo el matiz y la sutileza de palabras diferentes y reconociendo cómo el lenguaje puede cambiar el modo de que vemos el mundo.

Empecé mi estudio del español en mi primer año de la escuela secundaria, lo cual si preguntas a cualquier experto del lenguaje es un poco tarde para llegar a ser fluida. Sin embargo, he continuado buscando oportunidades para practicar el idioma en los últimos ocho años, de estudiar en España a especializarse en español aquí en UC Davis. Mientras no hablo español con fluidez y siempre estoy buscando maneras de mejorar, he llegado al punto donde puedo leer, hablar y escuchar a otros en español, y he venido a agradecer qué hermoso idioma es.

Como editora de The Aggie este año, uno de mis goles principales fue hacer más que mantener operaciones regulares y contribuir algo nuevo que, con suerte, duraría los próximos años. Me pareció natural combinar mi amor por el lenguaje con mi pasión por el periodismo. Y por lo tanto, la idea de traducir artículos en español fue nacido.

Cada semana, The Aggie va a publicar una traducción de un artículo periodístico o de características en nuestro sitio web en theaggie.org/category/espanol/. Artículos actualmente disponible incluyen un artículo de la noticia de la ciudad sobre la comunidad de Davis expresando apoyo para los niñxs transgéneros después del evento de autor local y un artículo de características sobre la iniciativa del campus Taller Arte del Nuevo Amanecer que fomenta empoderamiento de la comunidad chicanx/latinx a través de expresión artística.

Además de mi interés personal en la conexión entre estudiar idiomas y el periodismo, proviniendo traducciones en español, a mí me parece algo lógico. UC Davis es un campus increíblemente diverso; en 2021, fue clasificado el mejor en inclusión, diversidad e internacionalización entre las universidades estadounidenses. Además, solo entre la población de pregrado, 24% de los estudiantes se identifican como hispanx/latinx desde 2021. En una comunidad con tan grande población de individuales que pueden ser hispanohablantes, y dada mi experiencia con el idioma, pareció sólo natural que deberíamos empezar a traducir artículos en español. Estos artículos van a permitir a The Aggie expandir nuestra audiencia a los que pueden preferir leer artículos en español o los que tienen habilidades más fuertes en español que inglés.

También, The Aggie no es el primero para publicar artículos en español. CalMatters, una publicación enfocando en las políticas californianas, ofrece traducciones en español para muchos de sus artículos periodísticos importantes. The Daily Californian, el periódico estudiantil de UC Berkeley, también recientemente publicó una edición para el mes latinx/hispanx con un artículo en español. Nosotros somos, a mi conocimiento, sin embargo, la primera publicación estudiantil del sistema UC para ofrecer traducciones de artículos en el idioma.

Estoy tan emocionada por continuar trabajando en este proyecto, y quería agradecer específicamente a José Hernandez, César Hoyos Álvarez y Agustina Carando, quienes han hecho esto posible. Además, ya que solo serviré como editora hasta junio, planeo introducir la posición de “Director de Traducciones” a nuestro personal gerente para asegurar que este proyecto continúe.

Si estás un hispanohablante esperando leer más sobre las noticias locales y los desarrollos del campus en español, te animo a leer los artículos disponibles. Ojalá que te traiga tanta alegría leer como lo hicieron por mí editar.

Sinceramente,

Sophie Dewees

Editora en jefe

Si estás interesado en traduciendo artículos en español, por favor contactarme a editor@theaggie.org.